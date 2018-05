A aflat că iubitul său s-a culcat cu mai multe femei. S-a gândit să se răzbune, iar la scurt timp a făcut ceva care i-a schimbat viața: ”A fost cea mai proastă decizie a vieții mele”

Când iubitul ei i-a spus că s-a cu alte femei, o tânără a fost atât de furioasă încât s-a culcat cu tatăl lui pentru a se răzbuna.

”A fost cea mai proastă decizie a vieții mele, iar acum el amenință să-i spună prietenului meu dacă nu mai dorm cu el din nou.”, a declarat tânăra.

Cu două luni în urmă, iubitul ei i-a mărturisit că a înșelat-o cu alte două femei și i-a cerut un nou început. La aflarea veștii tânăra a fost copleșită de furie. A luat un taxi și a plecat imediat. În aceeași seară i-a sunat tatăl și i-a cerut să se întâlnească într-un bar, scrie thesun.co.uk.



”Are 43 de ani, dar arată mai tânăr. El și mama iubitului meu s-au despărțit cu mulți ani în urmă. Ne-am întâlnit la un pub local și am mers în mașină. I-am spus ce-a făcut fiul său. Putea vedea că m-am supărat, m-am aplecat și l-am sărutat cu pasiune. Am ajuns cu el în dormitor. Nu mi-a plăcut prea mult, dar am acceptat să mă culc cu el oricum. Îmi vine să plâng tot timpul. Tatăl lui continuă să-mi trimită mesaje cerându-mi să o facem din nou. Ultimul său mesaj a fost amenințător. A zis că îi va spune fiului său tot ce am făcut dacă nu sunt de acord să ne vedem din nou”, a mai zis fata.