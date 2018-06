A crezut că soțul o înșală, așa că i-a verificat telefonul. A înlemnit când a descoperit ce făcea, de fapt, bărbatul. „Primul video pe care l-am văzut a fost…”

Foto: Facebook

Mollie Clarke este o tânără, în vârstă de 21 de ani, din Marea Britanie, care își suspecta soțul că o înșală. Într-o zi, aceasta s-a uitat în telefonul bărbatului și a dat peste mai multe imagini cu femei și copii care foloseau toaletă unui fast-food.

De asemenea, Richard avea în telefon salvate mai multe clipuri video cu minori.

„Am realizat că omul cu care eram căsătorită nu mai există. Nu-l mai știam pe el. Și-a lăsat telefonul la încărcat și mi-a spus să nu mă uit în el înainte să plece. Avea o parolă, dar am reușit să o ghicesc. Nu știu de ce, dar m-am dus fix la videoclipuri. Primul video pe care l-am văzut a fost cu un copil care merge la baie. Am aruncat telefonul din cauza șocului! Apoi, în 20 de minute am plecat cu sora mea la poliție, având telefonul lui în mână”, a mărturisit Mollie, pentru The Sun.

Bărbatul a ajuns în față instanței unde și-a mărturisit faptele. Acesta a primit o pedeapsa de doi ani de închisoare cu suspendare.