A găsit 7 omizi într-un broccoli luat din supermarket și a decis să le crească. A avut un șoc după câteva zile

Sam Darlaston a cumpărat într-o zi câteva pungi de broccoli de la supermarket, dar nu s-a așteptat să găsească în ele omizi. Tânărul, curios din fire, a vrut să vadă dacă cele șapte omizi se vor face fluturi.

A căutat rapid pe Internet cum să aibă grija de ele și a așteptat.

Final update of the day... we’ve now got 3 cocoon / chrysalis, they grow up so fast ?? pic.twitter.com/AZIJMvOYnI — Sam Darlaston (@samd_official) June 15, 2020

Sam a făcut o cutie în care a pus omizile și, în doar câteva zile, a observat o schimbare uriașă. Prima omidă pe care a găsit-o trecuse în stadiul de cocon.

I then got him to pose for a picture with his brother Olly so we could see the diff between caterpillar and cocoon. ?? pic.twitter.com/xEcQ9kRdhJ — Sam Darlaston (@samd_official) June 22, 2020

Nu a trecut mult timp și celelalte omizi au atins acest stadiu, apoi, una câte una, au ieșit din cocon.

Omizile s-au transformat în fluturi albi de varză.