Foto: Pixabay.com

A intrat în dormitorul fiicei sale și s-a speriat când a văzut ce se afla pe perete. Cum nu își dădea seama ce este, femeia a făcut o fotografie și a postat-o pe siteul Mumsnet pentru a cere ajutorul internauților.

Însă și aceștia s-au arătat la fel de îngroziți ca și ea.

Obiectul de culoare neagru-maro măsoară aproximativ 5 pe 3 centimetri.

„Soțul meu iubit este plecat pentru trei zile, altfel m-ar fi liniștit, sunt sigură. Dar acum sunt doar eu și copilul. Am deschis camera și am descoperit acest …cuib. Larve? Are 5 pe 3 centimetri. Ajutați-mă”, a scris femeia.