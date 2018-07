A murit la 27 de ani. Ultimele ei cuvinte dau definiția vieții

La 27 de ani, Holly a pierdut lupta cu o boală necruțătoare. Însă în ciuda sfârșitului trist, fata a ținut să reamintească pe rețelele de socializare care sunt lucrurile care contează cu adevărat în viața noastră, scrie noizz.ro.

”Este greu să realizezi și să accepți că vei muri la doar 26 de ani. Mi-am imaginat întotdeauna că o să îmbătrânesc, o să am păr alb și riduri, cauzate în mare parte de familia numeroasă, pentru că am plănuit să am mulți copii cu iubirea vieții mele. Îmi doresc atât de tare acest lucru. Dar ăsta e adevărul despre viață: e fragilă, prețioasă, impredictibilă și fiecare zi e un dar, nu un drept", a spus Holly.