O tanara din Noua Zeelanda s-a trezit intr-o seara cu mari dureri de spate si abdominale. Fata de 19 ani a luat un analgezic,insa urmatoarea zi se simtea ciudat, dar a incercat sa ignore simptomele.

Emma Crofts-Wilson era singura acasa cand a avut socul vietii ei. Era in bucatarie, cand a simtit ceva straniu intre picioare. S-a uitat in jos, dar nu a reusit sa inteleaga imediat ce a vazut: de acolo iesea un cap. Mai exact nastea.

“Nu stiam ce se intampla. Am simtit o usturime puternica si cand m-am uitat in jos, am vazut un cap. Atunci am inteles ce se intampla. Urmatorul lucru, pe care mi-l amintesc, este copilul aflat in bratele mele” — a spus Emma.

Femeia nu a stiut ca era insarcinata timp de noua luni. Mai socant este faptul ca a pierdut mult sange, dar tot a reusit sa ia un foarfece si sa taie singura cordonul ombilical. Apoi a invelit copilul intr-un prosop. La scurt timp dupa aceasta Emma i-a scris mamei sale un mesaj: "Te rog, sa nu te enervezi, dar eu tocmai am nascut un copil. Nu stiu ce sa fac.”

Parintii au dus-o la spital de urgenta. Acestia doreau sa afle cine e tatal copilului, insa nici tanara mama nu-si amintea numele lui. L-a cunoscut pe tip in timpul vacantei si a petrecut o noapte cu el. Ea nu avea datele lui de contact si stia doar ca este australian.