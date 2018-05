A recunoscut că și-a înșelat soția chiar cu sora sa și că o părăsește pentru ea, însă reacția femeii l-a lăsat mut de uimire. Nimeni nu se aștepta la asta

Foto: Pixabay.com

Soțul a decis să-și părăsească soția, după ce a constatat că partenera sa de viață este tot mai distantă și a început să-i ascundă anumite lucruri.

Așa că a decis să-i scrie o scrisoare prin care și-a mărturisit și infidelitatea. Reacția femeii a fost uluitoare.

„Dragă soție,

Îți scriu această scrisoare pentru a-ți spune că te părăsesc pentru totdeauna. Am fost bun cu tine timp de 7 ani și nu am nimic de demonstrat în privința asta. Ultimele 2 săptămâni au fost un Iad… Șeful tău a sunat să-mi spună că ai renunțat la slujba ta, iar asta a fost ultima picătură. Săptămâna trecută ai venit acasă și nu ai observat că aveam o nouă tunsoare, ți-am gătit mâncarea preferată și chiar am purtat o pereche nouă de boxeri. Ai mâncat în 2 minute și te-ai dus imediat la somn, după ce te-ai uitat la telenovelele tale. Nu mi-ai spus că mă iubești. Nu ai vrut sex sau orice altceva care să ne conecteze ca soț și soție. Ori mă înșeli, ori nu mă mai iubești. Oricare ar fi cazul, eu am plecat. Fostul tău soț

PS. Nu încerca să mă găsești. Sora ta și cu mine mergem în Virginia de Vest! Să ai o viață frumoasă.”

Reacția femeii a fost tot printr-o scrisoare. „Dragul meu fost soț. Nimic nu mi-a făcut ziua mai bună ca scrisoarea ta. E adevărat că am fost căsătoriți timp de 7 ani, deși numai un soț bun nu ai fost în tot acest timp. Mă uit atât de mult la telenovelele mele pentru că mă salvează de văicărelile tale și gripa constantă nu funcționează.

Am remarcat că ți-ai tuns părul diferit săptămâna trecută, dar primul lucru care mi-a trecut prin cap a fost: Arăți ca o fată! De când mama m-a crescut, mi-a spus că e mai bine să nu comentez decât să spun ceva urât. Iar când mi-ai gătit mâncarea preferată, probabil m-ai confundat cu sora mea, pentru că am încetat să mai mănânc carne de porc acum 7 ani.

Despre acei boxeri noi, mi-a atras atenția eticheta de 49,99 de dolari care era încă pe ei, și m-am rugat să fie doar o coincidență faptul că sora mea tocmai a împrumutat 50 de dolari de la mine în dimineața aceea. După toate acestea, te-am iubit și am crezut că ne-am putea descurca.

Așa că, atunci când am câștigat la lotto 10 milioane de dolari, am renunțat la slujba mea și am cumpărat 2 bilete spre Jamaica, dar când am ajuns acasă, erai deja plecat… Totul se întâmplă cu un motiv, cred. Sper că ai viața pe care ți-ai dorit-o dintotdeauna. Avocatul meu spune că scrisoarea pe care mi-ai lăsat-o nu-ți va aduce nici un ban de la mine. Așa că ai grijă. Semnat. Fosta ta soție, bogată ca naiba și liberă!

PS. Nu știu dacă ți-am spus asta, dar sora mea Carla s-a născut Carl. Sper că nu e o problemă.”, scrie citeste.info.