A știut că va divorța cu șase luni înainte de a se căsători. Motivul incredibil pentru care a decis să meargă în fața altarului. „Știam demult răspunsul”

Foto: Instagram/kharawilliamsreal

Khara Williams a știut că va divorța cu șase luni înainte de a se căsători, dar a decis să meargă în fața altarului.

Khara și-a întâlnit soțul când avea doar 15 ani. După o relație de șapte ani, cei doi au decis să se căsătorească, însă pentru că neînțelegerile din cuplu au devenit tot mai frecvente, au divorțat după doar doi ani de căsnicie.

După divorț, Khara Williams a reușit să găsească bărbatul alături de care să își întemeieze o familie. Pivind în urmă, femeia a înțeles de ce a decis să se căsătorească cu un bărbat de care știa că va divorța, explicând care sunt motivele care au determinat-o să nu renunțe la nuntă.

„Ca să fiu cinstită până la capăt, am știut cu 6 luni înainte să mă căsătoresc că, într-o zi, o să ne despărțim. Viața și iubirea nu sunt întotdeauna colorate în negru și alb, l-am iubit și l-am adorat. Am fost cei mai buni prieteni, dar în multe situații m-am simțit ca fiind mama lui. Am mers mai departe pentru că, la acea vârstă, am crezut că este cel mai bun lucru pe care îl puteam face. M-am întrebat în fiecare zi, chiar dacă știam răspunsul, dacă așa ar trebui să mă simt”, a spus Khara Williams, potrivit thesun.co.uk.

După divorț, tânăra a mărturisit că s-a simțit izolată și judecată de cei din jur, având în vedere că niciunul dintre prietenii ei nu fusese divorțat până la acea vârstă.