„A venit să mă viziteze, iar seara s-a transformat pe loc. Am băut ceva, iar după un timp ne-am trezit că facem amor și totul părea firesc. Acum vrem să ne mutăm din oraș și să facem copii. Toată lumea ne condamnă după ce ne-a aflat secretul murdar”

Un tânăr de 20 de ani ascunde un secret absolut șocant. Băiatul a mărturisit povestea vieții lui, care a lăsat pe toată lumea fără replică.

”Am 20 de ani și ea aproape 18. Tatăl meu a plecat când aveam un an și nu am mai auzit de el. Apoi, iubitul mamei s-a mutat și sora mea s-a născut la scurt timp, așa că nu avem același tată.

Mamei îi place să fie alături de bărbați și a existat o succesiune nesfârșită de-a lungul copilăriei mele. Câțiva erau în regulă, dar majoritatea erau atât de înfricoș încât nu voiam să mă apropii și așa s-a simțit și sora mea. Am încercat să o protejez și mi s-a părut că sunt doar eu și ea împotriva întregii lumi.

Când avea 16 ani, mi-a spus că unul dintre prietenii mamei a încercat să o violeze. L-am lovit cu pumnul și i-am spus că voi spune poliției dacă îl voi vedea din nou în casă.

Am plecat de acasă imediat ce am putut, deși m-am simțit cu adevărat vinovat că am lăsat-o pe sora mea singură cu mama, care nu avea un iubit la acel moment. Sora mea a venit aici unde locuiesc acum câteva luni și m-a întrebat dacă poate rămâne.

Într-o noapte am băut amândoi câteva băuturi. A început să plângă și să spună că își urăște viața.

Am început să o gâdil pentru a o face să se simtă mai bine. Apoi ne-am sărutat și am făcut dragoste ca și cum ar fi fost cel mai firesc lucru din lume. Am continuat așa șase luni.

Vrem să plecăm din oraș, să avem copii împreună, dar știu că nu putem.”, a relatat băiatul.



Sursa: The Sun