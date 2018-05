A vrut să îi trimită soției un e-mail din vacanță, dar a greșit adresa. Mesajul a ajuns la femeia care...

Foto: pixabay.com

Un cuplu decide să meargă în vacanță pe o plajă din Caraibe, la același hotel unde și-au petrecut luna de miere în urmă cu două decenii.

Din cauza unor probleme apărute la serviciu însă, soția trebuia să ajungă câteva zile mai târziu.

Când a ajuns la destinație, bărbatul s-a cazat la hotel și a deschis laptopul pentru a-i trimite soției, printr-un e-mail, primele impresii din vacanță. Doar că, acesta a greșit o literă din adresa virtuală a soției, iar e-mailul a ajuns la o văduvă, care tocmai venise de la înmormântarea soțului. Imediat după ce a citit mesajul, văduva a leșinat.

„Țin să te anunț că am ajuns cu bine la destinație. Probabil te va surprinde să primești vești de la mine pe această cale, dar acum au Internet aici și poți trimite mesaje celor dragi. Am ajuns de puțin timp și am verificat ca totul să fie pregătit pentru venirea ta. Abia aștept să te văd și sper ca această călătorie să fie la fel de plăcută și relaxantă așa cum a fost a mea”, potrivit unica.ro.