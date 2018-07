„Am 19 ani și sunt o femeie întreținută. M-am cuplat cu un bărbat mai în vârstă, dar recent am aflat ce secret cumplit îmi ascundea. Nu știu ce să fac”

Foto: Pixabay.com

La 19 ani, a ales să fie o femeie întreținută, chiar dacă nu dragostea a fost cea care i-a ghidat pașii. Însă, recent, tânăra a aflat un secret cumplit despre partenerul său.

A cerut sfatul specialistului pentru a afla dacă trebuie să închidă ochii la asta și să meargă mai departe sau să se oprească.

„ Sunt o întreținută. O spun direct. Nu am nicio problemă cu asta. Am 19 ani și am o relație cu un bărbat mult mai în vârstă, care îmi oferă în schimb cadouri scumpe, bani… ce să mai, mă răsfață. Nu am avut nicio problemă cu acest lucru, ba chiar am început să țin mult la el. Aș putea spune că-l iubesc. Am aflat acum că e căsătorit, iar asta însă mă face să am alte gânduri. Deși nu am probleme să fiu o întreținută, nu îmi place să știu că stric familii. Asta deși el spune că relația lui nu mai funcționează… Nu știu ce să cred. Ce părere ai?”, a scris tânăra specialistului de la Libertatea.