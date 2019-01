"Am 20 de ani, eram la o petrecere a mătușii mele, când am văzut că "unchiul meu" iese afară. L-am urmărit, s-a apropiat de mine și totul s-a petrecut într-o secundă. A fost incredibil! Acum nu ne putem opri"

o femeie din Marea Britanie are probleme serioase în viață și nu știe cum să le mai facă față. Așa se face că a apelat la sfaturile unei consiliere în relații.

Sunt deja în ape tulburi după un flirt cu soțul mătușii mele, iar acum fiul lui mă șantajează să fac amor și cu el.

Am 20 de ani, mătușa mea are 42 de ani, iar soțul ei are 40. Mi se pare atrăgător de prima dată când ne-am întâlnit la petrecerea lor de logodnă, dar nu m-am manifestat niciodată.

La o reuniune recentă, glumeam, râdeam și flirtam. A ieșit afară la mașină și eu l-am urmat. Mi-a spus că asta își dorea și el. Avea nevoie de niște benzină pentru mașină astfel încât mai târziu să poată duce acasă niște musafiri. M-a întrebat dacă vreau să vin cu el și a condus la garaj în loc de benzinărie. M-a sărutat și mi-a spus că asta și-a dorit toată seara.

Am făcut amor pe bancheta din spate a mașinii. A fost incredibil. Nu i-am spus că este primul meu iubit. E romantic, amuzant, delicat și sensibil.

Am fost acasă la el săptămâna trecută când mătușa mea era plecată și am făcut din nou amor. Am discutat despre viitor, dar am decis să luăm lucrurile pas cu pas. Nu vrea să o supere pe mătușa mea și nici eu nu vreau asta.

Când am ajuns acasă, fiul lui mi-a trimis un mesaj, iar apoi, la telefon, mi-a spus că știe și că a văzut totul. Mi-a spus că nu va spune nimănui, dar cu o condiție. Să fac amor și cu el.

Consiliera în relații îi sugerează tinerei să se oprească, să vorbească cu amantul ei și acesta să intervină ca scandalul să nu ia amploare.