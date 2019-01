"Am 20 de ani și mă înțelegeam perfect cu sora mea vitregă. Într-o seară a venit mai repede acasă, după o ieșire în oraș și ne-am pus la un film. După ceva timp, am crezut că doarme, dar apoi am simțit ceva bizar. Era prea târziu. Acum nu ne putem opri"

Un tânăr din Marea Britanie trăiește o poveste ce sună a fantezie de-a dreptul. Așa că i-a scris unei consiliere pe probleme de relații.

"Eu am 20 de ani, iar sora mea vitregă are 19 ani. Părinții ei au divorțat, la fel și ai mei, când eram tineri.

Apoi tatăl meu a cunoscut-o pe mama ei pe un site de întâlniri.

Am ieșit împreună un an înainte ca eu, fratele meu, sora mea vitregă și fratele ei să locuim împreună într-o casă pe care am cumpărat-o.

Asta se întâmpla acum trei ani. Eram fericiți și ne înțelegeam de minune.

Sora mea vitregă l-a cunoscut pe cel mai bun prieten al meu. S-au plăcut și ies împreună de vreo 18 luni. Sunt așa de fericit pentru ei.

Ea a început facultatea și abia atunci am realizat că-mi lipsește. A fost momentul în care am înțeles de fapt că am sentimente pentru ea.

Când a venit acasă în vacanță, eram toți trei în oraș, dar de data am fost invidios pe el, deși am încercat să nu o arăt.

Într-o seară, când ieșise cu el, s-a întors mai repede acasă. Am povestit puțin și am început să ne uităm la un film, am deschis și o sticlă de vin. Mi-am pus un braț în jurul ei, apoi am sărutat-o și a fost atât de bine. Mi-a spus că și ei i-a plăcut.

Am avut la dispoziție casa întreagă pentru noi în ziua următoare și am stat doar în pat. Partidele de amor cu ea au fost de-a dreptul fantastice.

Dormim de fiecare dată împreună când avem ocazia și mă îndrăgostesc. Ea mi-a spus că îi place însă și de prietenul meu și nu vrea să-l rănească.

Mă simt vinovat. Nu vreau nici eu să-l pierd."

Consiliera pe probleme de relații a publicației The Sun îi transmite tânărului că e mai bine să stea departe de sora lui vitregă. Familia acestuia ar fi îngrozită.