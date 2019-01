"Am 21 de ani și sunt nebună după iubitul meu. Dar într-o noapte, în timp ce făceam amor, am auzit ceva ciudat deasupra mea în timpul partidei. Cum să faci așa ceva când facem dragoste?"

O tânără din Marea Britanie a avut parte de surpriza vieții în timp ce își petrecea noaptea cu iubitul ei făcând amor.

Femeia are 21 de ani, iar iubitul ei are 23 de ani. Sunt împreună de aproape un an și au o relație minunată.

Numai că partenerul ei are o problemă. Nu poate face amor treaz. Nu reușește să intre în atmosferă, nu se poate concentra și partidele de amor se termină aproape înainte de a începe.

Așa că tânărul obișnuiește să se îmbete serios în timp ce face dragoste cu iubita lui.

Acesta i-a scris consilierei pe probleme de relații de la The Sun, care îl liniștește și îi spune că totul se va rezolva în timp. Totul e să o ia mai ușor, iar dacă tânăra are răbdare, totul va intra în cursul firesc.