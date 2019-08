"Am 22 de ani și într-o zi, m-am reîntâlnit cu fost coleg de liceu. A fost atracție subită. Am făcut amor nebun o noapte întreagă. Când m-am trezit, am descoperit adevărul oribil. Ce mi-a făcut de fapt bărbatul"

O tânără din Marea Britanie a avut parte de o întâmplare bizară și îi cere sfaturi consilierei pe probleme de relații de la The Sun.

"Am dat de un fost coleg de liceu în urmă cu câteva luni, pe Facebook. Am început să vorbim și așa am descoperit că ne plăceam unul pe celălalt de atunci, dar fără să știm unul de altul. Așa am ajuns să fac o mică pasiune pentru el.

Mi-a trimis mesaje în fiecare dimineață și vorbeam de regulă în fiecare seară. Am fost de acord să ne întâlnim și să vorbim despre vremurile de altă dată.

Am vorbit despre răni din vechi relații și mi-a spus că nu mă va răni niciodată.

Ne-am sărutat și am ajus la el acasă în pat. Nu fac de obicei amor cu cineva la prima întâlnire, dar de această dată a fost ceva aparte: a fost minunat.

Dimineața am plecat adresându-ne mesaje pline de căldură, dar apoi i-am trimis un mesaj pe Facebook și m-a ignorat. Apoi m-a blocat de tot", scrie aceasta.

Consiliera pe probleme de relații a publicației The Sun îi spune tinerei că nu e vina ei că a ajuns să creadă că tânărul avea și el sentimente pentru tine. Mai mult, aceasta crede că băiatul ar fi trebuit să aibă decența să-i spună tinerei unde e problema, așa că.... poate e mai bine că această poveste s-a sfârșit.