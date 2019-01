"Am 23 de ani și iubita mea secretă are 19. Într-o zi făceam amor acasă, când un gând mi-a trecut prin minte: tatăl meu a deschis ușa și când ne-a văzut, era să leșine!" Cine era de fapt fata

Un cuplu secret din Marea Britanie are o dilemă uriașă.

"Am o relație pasională cu o fată pe care familia mea o cunoaște bine, dar ne păstrăm legătura secretă pentru că tatăl meu a avut o legătură cu mama ei.

Ne știm din copilărie, iar părinții noștri erau buni prieteni.

Eu am 23 de ani și sunt singur, cel mai mare dintre cei trei copii ai familiei. Ea are 19 ani și patru frați.

Tatăl ei a murit acum cinci ani, iar mama ei s-a mutat înapoi în orașul natal pentru a fi aproape de familie.

Nu am văzut-o cu anii, dar m-am tot gândit la ea, mai ales că zărisem pe Facebook că se transformase într-o femeie minunată.

Acum trei luni, am reluat legătură și așa am ajuns să ne vizităm. Am început să vorbim, să flirtăm și în cele din urmă am ajuns să facem amor."

Ne e teamă însă să spunem ceva familiilor noastre, dat fiind trecutul lor erotic.

Consiliera pe probleme de relații a publicației îl sfătuiește pe tânăr să discute deschis cu familia sa și să lase trecutul în urmă.