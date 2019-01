"Am 23 de ani și locuiesc de un an cu două tipe fantastice. Ne înțelegem perfect. Într-o noapte, după o petrecere, una dintre tipe mi-a spus ceva incredibil la ureche. Apoi totul a fost de vis. A doua zi am aflat însă adevărul"

Un bărbat din Marea Britanie are o problemă pentru care ar fi invidiat de mulți. Are două colege tinere de apartament. Și pentru una are ceva sentimente. Așa că i-a scris consilierei pe probleme de relații de la The Sun.

"M-am mutat într-un apartament cu cel mai bun prieten și ne căutam alți doi colegi de casă. Suntem amândoi de 23 de ani și ne gândeam la doi băieți, dar alte două fete ne-au sunat să ne spună că vor să vadă casa și eventual să se mute.

Păreau ok, așa că am acceptat.

Una dintre ele este chiar foarte frumoasă și am început să am fantezii cu ea. Are 22 de ani și e singura. Toți lucrăm ca barmani.

Într-o seară de vineri, eram singur acasă când ea a venit după o petrecere cu niște prieteni. Nu era beată.



Am început să vorbim, am flirtat puțin după care s-a așezat pe mine și am început să ne sărutăm. Ne-am dat seama rapid ce se întâmplă, așa că ne-am mutat în camera mea și am făcut amor. A fost fantastic.

A doua zi însă, ea era extrem de rece. Mi-a spus că noaptea trecută nu a însemnat nimic pentru ea.

De atunci, am mai făcut amor de șase ori și de fiecare dată, scenariul s-a repetat.

Ce pot să fac?"

Consiliera pe probleme de relații de la The Sun crede că tânăra are probleme legate de intimitate, posibil în urma unor traume din copilărie. Orice relație cu ea va fi un adevărat roallercoaster, dacă nu și le rezolvă, crede aceasta.