"Am 23 de ani, sunt teribil de frumoasă și am un mic secret. Într-o seară, prietena mea cea mai bună m-a chemat la un pahar de vin. La un moment dat am simțit ceva surprinzător pe buze. Mi s-a părut că visez. Acum nu ne mai putem opri. E fantastic!"

O tânără din Marea Britanie trece prin câteva clipe de confuzie din cauza unei povești în dragoste. Așa că cere sfatul unei experte.

"Avem amândouă 23 de ani și suntem prietene din școală. Ea a fost mereu frumoasă, cu un păr blond superb, iar băieții mișunau în jurul ei.

Chiar și eu i-am spus de câteva ori că am sentimente pentru ea, dar ea mi-a răspuns că suntem prietene și atât.

Așa că m-am împăcat cu ideea și câtă vreme nu ieșea cu alticneva, totul era ok pentru mine. După ce am terminat școala, am rămas prietene, locuia chiar vizavi de mine.

E amuzantă și de treabă și a devenit prima persoană la care apelez atunci când sunt abandonată sau atunci când viața îmi oferă momente mai dificile.

Apoi am primit un job în altă parte și am crezut că o schimbare de decor îmi va face bine.

După un an m-am întors acasă și m-am mutat într-un apartament cu un vechi amic.

Fata îmi rămăsese în minte și am aflat că e într-o relație cu altă tipă, ceea ce părea normal.

Am sunat-o și am decis să ieșim la un pahar. Mi-a spus că e îndrăgostită, dar că speră să putem fi prietene.

Nu aveam nimic împotrivă, așa că atunci când m-a invitat pe la ea, mi s-a părut firesc să merg la un pahar sau două. În mod neașteptat, a început să flirteze cu mine și am ajuns să facem amor în patul ei. A fost exact așa cum am visat.

De atunci ne vedem de fiecare când iubita ei e plecată. Vorbim despre căsătorie și copii. I-am spus că o iubesc, mi-a spus că și ea mă iubește, dar ea încă e în această relație. Nu știu dacă mai pot rezista mult așa."

Consiliera pe probleme de relații a publicației The Sun i-a spus femeii că partenera ei pare destul de confuză sau că nu este onestă.

Consiliera îi sugerează femeii să aibă o discuție serioasă cu iubita sa și să clarifice apele, astfel încât să nu sufere.