O tânără din Marea Britanie are probleme serioase în viață. Mai precis o dilemă.

“Am 24 de ani și acum șase luni am trecut prin cea mai mare despartire a vieții mele. Încrederea mea a fost spulberată după luni întregi într-o relație îngrozitoare cu un iubit bătăuș, dar am plecat în vacanță cu niște prietene fete și l-am cunoscut pe acest tip uimitor și pe cel mai bun prieten al său. Amândoi au 26 de ani.

Ne-am înțeles atât de bine încât am rămas în legătură când ne-am întors acasă. Într-o zi am primit un mesaj de la prietenul tipului, invitându-mă la ziua de naștere surpriză a prietenului său.

În ziua petrecerii, prietena mea din vacanță mia trimis un mesaj pentru a spune că i s-a spus că cei doi tipi pe care i-am cunoscut nu sunt o alegere bună. Aproape că am stat acasă. Până la urmă, am decis să plec, dar am fost o epavă nervoasă și am băut mult prea mult.

Amicul tipului pe care pusesem ochii continua să vină la mine, oferindu-mi mai multe băuturi. Apoi a început să mă sărute și să mă atingă. Muza mea ne-a văzut și s-a enervat cu adevărat. M-am speriat așa de tare că chemat taxi și am plecat.

Au trecut două luni până când l-am văzut din nou pe tipul care îmi plăcea din nou și am început să flirtăm.

Am fost proastă și n-am reacționat. S-a supărat pe mine și apoi mi-a cerut să-l prezint prietenei mele. În câteva minute, părăseau pub-ul cu brațele în jurul celuilalt.

I-am sunat amicul și l-am întrebat dacă vrea să vină la mine la o băutură.

Am ajuns să facem sex. La vremea respectivă a fost reconfortant, dar acum regret că am încurcat. Am încercat să-mi cer scuze tipului care îmi place, dar acesta refuză să-mi vorbească. Mi-e atât de greu să trec peste acest tip când mă pot vedea cu adevărat cu el. Merită să mă țin de basm sperând că mă va ierta sau mă merg mai departe?”

Consiliera pe probleme de relații a publicației The Sun i-a dat un răspuns categoric tinerei:

“Mă îndoiesc serios că sfârșitul cu acest tip ar fi basmul la care visezi. El s-a cuplat cu fata respectivă la bar în câteva minute de la întâlnirea ei. Nu spune multe pentru oricare dintre ei și, cu siguranță, nu sugerează nicio profunzime pentru interesul său față de tine. Nu mai da vina pe tine. Nu ți-ai încurcat șansele cu acest tip. Îi place doar să controleze. Vi se pare familiar?”