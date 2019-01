Un bărbat din Marea Britanie s-a ales cu o problemă uriașă după un moment de slăbiciune. Așa că i-a trimis un mesaj lung consilierei pe probleme de relații de la The Sun.

"Am avut o scurtă, dar încinsă relație cu mama iubitei mele. Am depășit momentul, dar a fost ceva atât de stupid încât am ajuns să mă întreb dacă nu sunt dependent de sex.

Iubita mea e frumoasă și o iubesc foarte mult. Avem o viață amoroasă minunat și totuși am înșelat-o, am apelat la prostituate și altele.

Am 24 de ani și iubita mea are 22 de ani. Aventura cu mama ei s-a petrecut anul trecut. Ea are 43 de ani și într-un weekend avea nevoie de ajutor la casă. Iubita mea era plecată din oraș, așa că mi s-a părut firesc să o ajut eu.

Am început să ne uităm la un film, la un pahar de de vodcă și asta ne-a provocat. Am sfârșit prin a face amor. Ne-a plăcut la nebunie și am repetat momentul de câteva ori. În cele din urmă am realizat că nu e ok ceea ce facem și ne-am oprit.""



Totul are legătură cu trecutul familiei, crede consiliera The Sun. Cum așchia nu sare departe de trunchi, nici tânărul nu putea să facă asta. Cel mai bun sfat? Să încerce să se controleze.