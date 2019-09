"Am 25 de ani, sunt incredibil de frumoasă, iar într-o zi, am zărit un tip nou la muncă. Nu a durat prea mult și făceam amor. Într-o seară, mi-a spus că iese la o bere în oraș. Când am aflat adevărul, am rămas paralizată. Eu ce mă fac acum?"

O tânără îi scrie consilierei pe probleme de relații a publicației The Sun cu o situație ciudată.

"Am 25 de ani, el are 28 de ani și ne-am întâlnit acum trei ani când fiecare era tânăr și fără partener. Viața noastră sexuală era incredibilă, oricând, oriunde. Totul era incredibil de excitant și de agitat. Chiar vorbeam de un viitor împreună, dar făceam planuri de economii pentru un loc al nostru mai întâi. Acum mi-aș dori să fi făcut asta. Apoi o altă tânără s-a alăturat firomei noastre, are vârsta mea și a reușit să-și pună ghearele pe el.

I-am spus să-și vadă de ale ei, dar mi-a răspuns dur și a continuat să-i trimită mesaje incitante. El râdea de ele la început, dar într-o seară a fost de acord să iasă cu ea.

Ulterior, el mi-a povestit că s-a îmbătat puternic și că au făcut amor, ceea ce a regretat imediat. Câteva săptămâni mai târziu, ea a anunțat că este gravidă. Familia ei s-a implicat puternic și a insistat ca cei doi să se căsătorească, așa că el a decis să facă ceea ce trebuie.

La o lună după nuntă, ea a anunțat că a fost o alarmă falsă și că nu era gravidă.

El se simte mizerabil, ea nu e genul ei, destul de banală și rea de gură. Noi doi ne vedem destul de des, iar ea știe asta. A recunoscut chiar că ea crede că va fi părăsită, dar că ea nu va face acest pas.

Eu îi tot spun să o părăsească, dar el îmi răspunde că nu o va face din cauza familiei ei care este foarte pisăloagă. Tot ceea ce îmi doresc este să fim împreună, dar par prea multe obstacole", a scris femeia.

În răspunsul ei, consiliera pe probleme de relații a publicației îi spune că problema acestui bărbat este lipsa lui de responsabilitate. Acesta a ales să se îmbete la prima lor întâlnire, nu a fost forțat, a ales să se căsătorească, dar nu se poate decide să plece. Or, asta e o problemă.