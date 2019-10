O tânără din Marea Britanie pare prinsă într-un soi de minciuni din care nu mai reușește să scape. Așa că i-a scris specialistei pe probleme de relații a publicației The Sun.

“Iubitul meu m-a înșelat cu fosta sa prietenă și asta m-a durut atât de tare încât am făcut sex cu cel mai bun prieten al lui. Am 26 de ani și iubitul meu are 29. Suntem împreună de cinci ani și am crezut mereu că e dragostea vieții mele.

Își petrece mai tot timpul la mine acasă și ador să fie cineva lângă mine care gătește și care să mă iubească în pat. Mi-a spus că se simte norocos că a găsit pe cineva ca mine.

Dar apoi o amică mi-a spus că a auzit că iubitul meu își vede vechea prietenă. Aceasta e mama copiilor lui, așa că i-am spus amicei mele că bănuiesc că doar se poartă frumos în rolul de tată.

Ca să fiu sigură, i-am verificat telefonul și mesajele mi-au confirmat că amica mea avea dreptate. Am fost distrusă și i-am cerut să se mute imediat.

A fost șocat și a jurat că mă iubește. A încercat să mă convingă că a făcut o greșeală prostească și mi-a trimis mai multe mesaje în acea zi. Am fost tentată să-l reprimesc, dar am știut că nu îi voi putea ierta niciodată greșeala.

Într-o zi, eram într-un bar cu niște prieteni, când i-am văzut cel mai bun prieten, care are 30 de ani. M-a văzut și el, mi-a luat ceva de băut și a început să flirteze cu mine.

După două sau trei shot-uri, m-am gândit că aș putea să mă culc cu el și așa nu ar mai fi cale de întors în vechea relație.

Așa că am mers la el acasă, am făcut amor, nu mi s-a părut însă o idee grozavă ulterior, așa că am plecat imediat acasă. Fostul meu iubit se cere înapoi acasă, ce ar trebui să fac?”



Specialista în relații a publicației The Sun îi sugerează tinerei să-și facă ordine în viață. Mai mult, aceasta nu înțelege tentația de a te răzbuna și spune că a începe o nouă poveste nu e chiar cea mai bună soluție.