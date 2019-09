"Am 27 de ani și o soție minunată. Într-o seară, când soacra mea era la noi, iar soția era plecată la fratele ei, ceva năucitor s-a petrecut. În mod ciudat, mereu am visat la așa ceva. Acum nu ne putem opri. E ca în filme..."

Un tânăr căsătorit din Marea Britanie s-a trezit într-o relație foarte ciudată acasă. I-a cerut sfatul consilierei pe probleme de relații a publicației The Sun.

"Soacra mea a venit să locuiască cu mine și cu soția mea după ce s-a despărțit de iubitul ei și nu și-a mai permis să stea într-o casă.

Are 49 de ani și mereu mi s-a părut o femeie atrăgătoare, dar nu am privit-o niciodată în termeni erotici. Sunt căsătorit de șate ani, soția mea are 26 de ani, eu am 27 și avem un băiețel de patru ani.

Soția mea și cu mine ne-am făcut o rezervare de wwekend la un parc tematic anul trecut, dar în ultima clipă eu a trebuit să renunț din cauza muncii, așa că ea s-a dus cu cel mic.

Sâmbătă dimineața m-am trezit devreme și am auzit un zgomot ciudat de la etaj. Am mers sus și ușa de la camera soacrei mele era întredeschisă.

Am văzut-o în timp ce făcea amor cu un bărbat mai tânăr. Nu m-am auzit și erau atât de prinși încât nu m-am putut abține să nu-i privesc.

După acest moment, am tot avut fantezii legate de ea.

În urmă cu trei luni soția a decis să-și viziteze fratele, iar eu am rămas acasă împreună cu soacra mea.

Vineri seara am decis să luam ceva de mâncare pentru acasă și să bem câteva pahare. Ne-am lăsat puțin furați de alcool și am început să flirtăm.

I-am mărturisit că am văzut-o făcând amor cu acel tânăr, totul a devenit foarte ciudat, iar ea s-a retras în cameră.

Zece minute mai târziu a cobrât îmbrăcată în ceva foarte sexy și a început să mă sărute.

A fost cea mai reușită partidă de sex din viața mea. Și am ținut-o așa tot weekendul. De atunci avem o relație extrem de încinsă și deși știm că e greșit, nu ne putem opri.

Sunt devastat. Îmi iubesc soția, dar nimic nu se compară cu soacra mea.

Oare putem continua așa le nesfârșit?"

Consiliera pe probleme de relații a publicației The Sun îi spune bărbatului că se joacă cu focul. Mai devreme sau mai târziu, soția acestuia va afla, se va simți trădată și toată căsnicia va lua sfârșit. Iar afectat va fi și copilul lor.