"Am 28 de ani, eram la restaurant împreună cu iubita mea şi cu sora ei vitregă. La un moment dat, am ieşit la o ţigară, când ceva năucitor s-a petrecut. Au fost cele mai tari minute din viaţa mea. Ar trebui să-i spun?"

"Sunt împreună cu iubita mea de mai bine de un an. Lucrez într-o companie mare de software şi a venit a venit un coleg din Franţa care lucrează cu noi de câteva săptămâni. Stă la un hotel în oraş şi vineri seara s-a oferit să-mi facă cinste mie şi iubitei mele la un bar.

Tatăl iubitei mele se înţelege perfect cu mama surorii sale vitrege, dar sora sa vitregă e un pic sălbatică. A încercat o dată să se cupleze cu un mire la nunta acestuia.

Iubita mea are 28 de ani, iar sora ei vitregă, 26.

Am ieşit afară la o ţigară, iar sora vitregă a venit şi ea la o ţigară. AAm povestit puţin. M-a întrebat dacă mă distrez. I-am spus că da, iar apoi m-a lăsat mască când mi-a declarat că ar vrea să întâlnească şi ea un tip ca mine.

Am râs, m-am strecurat la toaletă, iar atunci când m-am întors, m-am trezit că mă sărută pasional. Recunosc că mi-a plăcut. M-a luat apoi de mână şi m-a dus spre o încăpere izolată din restaurant. A încuiat uşa şi am făcut amor în câteva secunde. Nu-mi vine să cred. Nu am înşelat pe nimeni în viaţa mea până acum. Ne-am întors apoi la masă ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Azi mi-a dat un mesaj: Dacă vrei să repetăm episodul, sună-mă oricând.

Cred că ar trebui să-i spun totul iubitei mele", mărturiseşte un bărbat consilierei de la The Sun.