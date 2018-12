"Am 28 de ani, iar într-o seară am cunoscut un tip minunat. Am făcut amor toată noaptea, dar dimineață ceva năucitor s-a petrecut. M-am uitat mai bine la el și atunci când mi-a spus asta, am rămas îngrozită"

O tânăre are probleme serioase acasă.

"Am 28 de ani și am lucrat ca reporter pe travel, iar viața mea era foarte distractivă înainte să mă mărit acum trei ani. Soțul meu e minunat. Are propria companie de construcții și este foarte generos. Avem gemeni și o casă mare pe care am cumpărat-o și plătit-o.

Îmi place să fiu mamă, deși mă plictisesc toată ziua în casă, așa că soțul meu mi-a sugerat să merg la cumpărături la Londra. Mama mea se ocupa de copii.

Am decis să rămânem la hotel ca să-mi încarc bateriile pentru Crăciun. Am făcut o lungă baie, mi-am pus o rochie drăguță, iar apoi am coborât la bar pentru un pahar. Și acolo am văzut un tip drăguț.

Am început să vorbim, mi-a spus că are 35 de ani, am râs și am flirtat, după care am ajuns în camera mea și am făcut amor toată noaptea. A doua zi și mi-a spus că vrea să ne vedem. I-am spus să aibă răbdare, nu e ușor să fii măritată și să ai o aventură, după care răspunsul lui m-a blocat. Nu ies cu femei măritate, mi-a spus."

Consiliera de la The Sun i-a spus tinerei că e cazul să se oprească din aventuri. Familia e mult mai importantă.