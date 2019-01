"Am 28 de ani, nu am făcut amor de doi ani și credeam că am întâlnit în sfârșit bărbatul perfect. Într-o seară, la o poveste mi-a pomenit un nume cunoscut. Am încremenit. Așa am descoperit cine e tipul de lângă mine de fapt"

Un tip care ar putea deveni special pentru o femeie s-a dovedit a fi o speranță deșartă. Tânăra îi scrie consilierei pe probleme de amor de la The Sun.

"Am 28 de ani și m-am despărțit de precedentul iubit. Am decis să apelez la serviciile unui site de întâlniri în loc să aștept să-l cunosc pe domnul potrivit.

Am fost destul de nervoasă la început, dar apoi am cunoscut acest tip. Și mi s-a părut că e minunat. Am plănuit să ne întâlnim și să vedem cum merg lucrurile față în față.

La un moment dat am realizat din ceva ce mi-a spus că este fostul iubit al unei prietene de-ale mele. Se întâlniseră cu ceva timp în urmă, iar eu nu eram chiar bună prietenă cu ea atunci. Ce ar trebui să fac?"

Consiliera pe probleme de relații o sfătuiește pe tânără să meargă înainte cu curaj. Nu mai sunt împreună de mult, nu există un cod al fetelor care nu ar avea voie să se cupleze cu foștii, așadar... mult succes.