Un tânâr din Marea Britanie are probleme serioase în relație.

Prietena mea și cu mine avem 28 de ani, iar sora ei vitregă are 26 de ani. Într-o seară, eram toți trei la un pahar împreună cu un coleg, când eu am ieșit afară pentru o țigară, în timp ce amicul meu mai comanda alte băuturi. Sora prietenei mele a ieșit și ea pentru o țigară și am avut o discuție. -a întrebat dacă mă simt bine.

Am spus că sunt și ea mi-a spus: „Aș vrea să pot întâlni un tip ca tine.” Am fost un pic șocat și am râs și am spus că am nevoie să merg la toaletă, care era din nou în interior, în hol.

Când am ieșit, stătea acolo pe o canapea mare și mi-a spus: „Putem avea o discuție?” Am trecut pe lângă ea și m-a făcut să mă așez, apoi m-a sărutat pasional.

Ea a preluat controlul și a continuat să mă sărute și trebuie să recunosc că mi-a plăcut. Apoi m-a apucat de mână și m-a condus în mașină. Am făcut amor rapid - a durat literalmente câteva secunde. Nu pot să cred că am făcut-o. Nu am înșelat niciodată pe nimeni așa.

Ne-am întors apoi la masa noastră de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic.

Astăzi mi-a trimis mesaje, spunând: „Dacă vrei o performanța repetată, sună-mă oricând”.

Cred că ar trebui să-i spun prietenei mele. Mă simt atât de rău", a scris acesta.

Consiliera pe probleme de relații a publicației The Sun îi transmite acestuia să se oprească din aventură și să-i spună iubitei sale adevărul cu orice preț. Oricum s-ar putea să afle.