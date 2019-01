"Am 29 ani și sunt complet îndrăgostită. Într-o zi eram la birou, când un număr necunoscut m-a apelat. Era o femeie, dar se mai auzea ceva. Am crezut că pică cerul pe mine "

O tânără din Marea Britanie are serioase probleme în relație. I-a trimis o scrisoare consilierei pe probleme de relații a publicației The Sun cerându-i sfatul

"Nu credeam că mă voi îndrăgosti din nou atât de tare. Dar chiar îmi place acest tip.

Într-o zi eram la muncă, când am primit un telefon ciudat. Am văzut un număr necunoscut și am auzit o voce. Am recunoscut-o imediat. Era cea a fostei iubite a partenerului meu. Mi-a spus că e în pat cu iubitul meu.

Eu am 29 de ani, el are 35 și am descoperit că ne plac același gen de filme, restaurante și la un moment dat mi-a spus că se îndrăgostește de mine. Eram în al nouălea cer.

Apoi a venit acest telefon. El insistă că s-a culcat cu ea într-un moment de slăbiciune, iar dacă era amor cu o femeie oarecare probabil mi-ar fi fost mai ușor.

El mi-a spus că s-a întâmplat de două ori, ea susține că au fost și alte dăți și că sunt suflete pereche."

Consiliera pe probleme de relații îi recomandă tinerei să vorbească cu partenerul ei și să-i spună că nu e gata să-l împartă.