"Am 29 de ani și recent, cumnata mea m-a chemat la ea după o ceartă cu fratele meu. Odată intrat în cameră, m-a luat în brațe, în lacrimi. Apoi ceva scandalos s-a petrecut. De atunci nu ne putem opri. E ca în filme"

Un bărbat din Marea Britanie are cu adevărat probleme sentimentale. Acesta a trimis o scrisoarei publicației The Sun în care cere sfaturi.

"Totul a început chiar înainte ca fratele meu și cumnata mea să se căsătorească acum trei ani.

El e cam agresiv, iar eu am mers acasă la ei și am găsit-o plângând. Am îmbrățișat-o, încercând să o consolez, în timp ce mi se plângea de cum o tratează acesta.

Era atât de bine încât am sărutat-o, iar ea mi-a răspuns. A fost magic. Data următoare când s-au certat, ea mi-a trimis un mesaj și ne-am văzut.

Atunci am sfârșit prin a face amor în mașina mea, iar de atunci suntem amanți.

Dragostea noastră a tot crescut. Eu am 29 de ani, ea are 30 de ani. Ea și fratele meu au doi copii. A fost prea speriată atunci să anuleze nunta, ceea ce m-a durut, dar am înțeles.

Ziua nunții a fost agonizantă pentru mine, mai ales că și relația mea era în suferință. Nu puteam rămâne cu mama copilului meu și am părăsit-o. Atunci câd s-a cuplat cu un alt tip, acesta a refuzat să-și asume copilul, așa că acum sunt un părinte singur.

În plus, tatăl meu are demență. Are 63 de ani, fratele meu e fiul mai în vârstă, are 37 de ani și este extrem de egoist. Eu și sora mea ducem greul familiei.

Atunci când sunt cu cumnata mea mă simt tânăr și iubit. Amândoi ne temem că fratele meu va afla".

Consilierul pe probleme cu relații a publicației The Sun îi spune tânărului că e o chestiune de timp până când fratele lui va afla despre această poveste. Consiliera îi sugerează cumnatei să găsească o strategie blândă de a divorța.