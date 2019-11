“Am 30 de ani, sunt un bărbat bine, singur, dar căruia îi place la nebunie să cucerească. Și nu am limite. Într-o seară, m-am întâlnit la o petrecere cu o femeie superbă, care mi-a sucit mințile din prima clipă în care am văzut-o. Am început să socializăm, mai ales că era supărată că fiul ei nu a venit să ducă acasă, așa că… m-am oferit să o conduc cu un taxi.

Conversația s-a legat ușor și m-a invitat să bem o cafea târzie. Nu mi s-a părut nimic în neregulă cu asta, așa că am stat la povești, pe-o canapea, ca doi amici buni. Se făcuse un pic târziu, dar noi continuam msă povestim și fără să-mi dau seama, la un moment dat era destul de aproape de mine. Ceva plutea în aer și eu nu-mi prea dădeam seama.

La un moment dat, s-a aplecat ușor și a început să mă sărute. După o secundă de nedumerire, am răspuns și am ajuns să facem amor pasional. Ea are 55 de ani și este divorțată. Amorul a fost fantastic, poate cea mai bună partidă de care am avut parte în viață. Am adormit apoi și nu am plecat decât după micul dejun. Am făcut schimb de numere de telefon, ca să ne reauzim.

Două săptămâni mai târziu, noaptea magică s-a repetat. De atunci ne vedem o dată sau de două ori pe săptămână, dar am început să mă gândesc adesea la ea și să-mi doresc să o văd mai des. Ea nu a vorbit niciodată că ar avea sentimente pentru mine, deși mi-a spus că sunt cel mai bun iubit pe care l-a avut vreodată. De câteva ori m-a întrebat ce caută un tânăr superb ca mine cu o femeie mai în vârstă. Eu ce mă fac acum?”

Consiliera pe probleme de relații a publicației The Sun îi spune tânărului că sentimentele trebuie să fie reciproce și că oricum e nevoie de o discuție. Ea nu mai va mai putea avea copii, or asta ar putea fi o problemă într-o eventuală relație.