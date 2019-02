Am 33 de ani, iar soțul meu are 35 de ani. Suntem căsătoriți de 9 ani și într-o seară, mă jucam cu telefonul lui când ceva bizar a apărut pe ecran. "Am realizat atunci că nu mai nicio șansă"

O femeie din Marea Britanie are parte de clipe cumplite într-o căsătorie destul de lungă.

"Mă jucam într-o zi cu telefonul soțului meu, când am descoperit ceva cutremurător. Avea o relație cu o femeie despre care spunea că îi este doar bună prietenă.

Erau mesaje de dragoste clare, vorbeau despre cântecul lor și era evident că era o relație fizică și emoțională intensă. Erau sentimente prezente de mai bine de 10 ani și mi-a fost clar că nu am nicio șansă.

El are 35 de ani, eu am 33. Suntem căsătoriți de nouă ani și acum câteva luni viața noastră erotică a întâmpinat probleme. Nu păream compatibili fizic, eu voiam copii, dar am descoperit că el era steril.

Am încercat de mai multe ori înseminarea artificială, dar nu a funcționat.

Într-o seară am zărit un mesaj pe telefonul lui. "Mi-e dor de tine" scria. M-a asigurat că e un mesaj inofensiv, al unei bune prietene. L-am crezut.

După o vreme, am descoperit alte mesaje în telefon ș mi-a fost totul clar."

Consiliera publicației The Sun îi sugerează femeii să-și evaluează căsnicia, iar dacă sentimentele reciproce sunt încă puternice, cei doi ar trebui să încerce un restart.