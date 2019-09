O tânără din Marea Britanie are probleme în viața extraconjugală. Asta pentru că cea conjugală e consumată de multă vreme. Așa că femeia i-a scris consilierei pe probleme de relații a publicației The Sun.

“Sunt într-o căsătorie moartă de 12 ani. Soțul meu este o persoană bună, dar nu îmi oferă ceea ce am cu adevărat nevoie și nu mă face fericită.

Am ajuns să ne dăm seama că nu suntem bine potriviți și ducem vieți destul de separate, dar încă trăim în aceeași casă.

Am 34 de ani, el are 35 de ani și avem o fiică de 11 ani și un fiu de nouă ani. Ei nu știu problemele noastre, pentru că nu ne certăm și facem multe ca familie.

Mi-am dat seama că o parte din a mă regăsi este să înțeleg de ce am nevoie într-o relație. Am început să explorez ideea că aș putea fi supusă, în toate aspectele unei relații, inclusiv sexual.

Am întâlnit un bărbat online care m-a răvășit. Are 39 de ani și el și el într-o căsătorie la fel de inodoră ca a mea. Am simțit că mi-am întâlnit colegul de suferință.



Niciodată nu m-am bucurat de atâta varietate în dormitor și m-am distrat atât de mult social. Poate că m-a scos un pic din zona mea de confort, dar este doar perfect pentru mine. Reușim să ne întâlnim într-un hotel cele mai multe săptămâni.

Dar astăzi, în timp ce era în duș, am văzut că e-mailul său era încă conectat la laptop. Nu mi-am propus să spionez, dar am văzut că s-a înscris pe un site de sex homosexual, căutând să întâlnească alți bărbați.

L-am întrebat înainte dacă este bisexual și a spus că nu. Am crezut că este perfect, dar nu este bărbatul pe care am crezut că îl cunosc.

Încă nu i-am spus nimic. Dacă îi vorbesc despre asta, știu că va spune că nu-i afectează sentimentele pentru mine și nu trebuie să știu despre asta.

Acest om mi-a oferit cele mai uimitoare luni din viața mea, dar pot să accept asta?"

Consiliera pe probleme de relații a publicației îi sugerează tinerei să uite de această relație care nu îi poate aduce nimic. Mai mult, o căsnicie sigură, chiar dacă amorțită, ar putea fi o variantă mai bună decât o culme de suferință.