„Am 35 de ani și am ieșit de curând dintr-o relație de 15 ani. Mă tem că voi rămâne singură”. Ce secret ascunde femeia

Foto: Pixabay.com

La 35 de ani și ieșită recent dintr-o relație de 15 ani, este normal să începi să te temi că vei rămâne singură. Este și cazul următor.

„Am și eu o nelămurire. Am ieșit de curând dintr-o relație de 15 ani, sunt singură de un an și nu știu dacă e momentul să-mi fac pe cineva, mi-e frică de o nouă relație, pe o parte, poate vreau bărbatul perfect, nici nu am avut ocazia să întâlnesc mulți tipi și nu știu nici cum să fac să-mi găsesc pe cineva. Aș vrea un răspuns de la cineva care a trecut prin așa ceva. Mi-e frică de viitor, de comparații. Pe fostul l-am iubit, poate chiar îl iubesc dar m-a înșelat. Nu stiu cum îmi voi face pe cineva că nu sunt la vârsta agățatului, nu sunt tupeistă, nu știu cum să fac să arăt că sunt disponibilă. Voi ce ziceți, ați trecut prin așa ceva? Am nevoie de o încurajare de la voi. Menționez că am 35 ani”, a scris tânara pe forumul kudika.