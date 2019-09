"Am 35 de ani, sunt căsătorit și sunt înnebunit să fac amor. Într-o zi, am cunoscut o tânără extrem de frumoasă și nu ne-a putut abține. După câteva zile, mi-am dat seama cine este ea de fapt. Eu ce mă fac?"

Un bărbat din Marea Britanie are ceva probleme în viața amoroasă așa că a apelat la sfaturile consilierei pe probleme de relații de la publicația The Sun.

"Sunt căsătorit, iar sexul cu soția mea a fost minunat până când a venit pe lume al doilea copil al nostru. Apoi magia s-a stins. Mi-am pierdut interesul și am realizat că sunt prea tânăr pentru a mă mulțumi cu această viață. Am 36 de ani, soția mea are 35 de ani, iar băieții noștri sunt de opt ​​și șase ani.

Așa că mi-am căutat o amantă și am găsit această fată frumoasă online. E din Turcia și are doar 23 de ani. Prima dată când am văzut-o nu mi-a venit să cred că s-ar uita la cineva ca mine. Am scos-o la o masă fabuloasă, apoi am plătit o noapte într-un hotel de patru stele. A fost cea mai bună noapte din viața mea.

Ne întâlnim la fiecare două săptămâni. Mă simt ca un rege când suntem împreună.

Am plătit câteva facturi pentru ea - pentru carburantul și cardul ei de credit - și i-am împrumutat 1.000 de lire sterline. Dar simt că nu sunt nicăieri pe lista ei de priorități, în timp ce ea se află chiar în prima poziție.

De ce nu vrea să mă vadă mai des? Uneori îmi fac griji că sunt doar folosit, dar apoi o văd din nou", a scris bărbatul.

Consiliera pe probleme de relații a publicației crede că bărbatul ar trebui să se concentreze pe relansarea vieții de familie și să abandoneze o aventură ce pare să nu îi mai aducă chiar niciun beneficiu.