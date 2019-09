"Am 35 de ani, sunt foarte frumoasă și ador să fac amor. Într-o zi, soțul meu era plecat și-am rugat cumnatul să ne repare o țeavă. După un pahar de vin, ceva năucitor s-a petrecut. A fost incredibil! Nu ne putem opri de atunci!"

foto: Pixabay

O femeie din Marea Britanie și-a dat viața sentimentală peste cap cu o relație neașteptată.

"Am 35 de ani și soțul meu are 38 de ani. El călătorește foarte mult, iar atunci când e acasă, nu face mai nimic pentru copilul nostru, care are 18 luni.

Amândoi ne-am dori un al doilea copil, dar i-am cerut să-și schimbe comportamentul înainte de a lua în considerare un asemenea pas.

Nu e deloc afectuos și nici nu m-a mai sărutat de când copilul nostru s-a născut. Viața noastră erotică este zero.

Cumnatul meu are 36 de ani, este căsătorit și are patru copii.

Într-o zi s-a spart o țeavă acasă, când soțul meu era plecat și l-am rugat pe fratele lui să vină să o repare. I-am deschis o bere atunci când s-a dus în garaj după un set de scule, iar eu mi-am deschis o sticlă de vin.

M-am îmbătat rapid și am golit sticla în timp ce el muncea. Mereu a existat o chimie între noi, iar alcoolul mi-a dat curaj pentru mai multe.

Mi-a spus că e nefericit de ceva vreme. I-am explicat că și mie îmi lipsește afecțiunea. Mi-a spus că el nu s-ar opri din a mă săruta dacă aș fi a lui.

Am mers în dormitor și am făcut dragoste. A fost incredibil. Mult mai bine decât oricând cu soțul meu.

De atunci facem dragoste în mod obișnuit, iar acum vrea să-și părăsească soția pentru mine. E pregătit să îndure tot scandalul din familie. Dar eu nu sunt sigură.

Nu aș fi confortabilă cu această siutație, iar viețile noastre ar putea fi foarte diferite. Am această bătălie în fiecare zi, chiar nu știu ce să fac."

Consiliera pe probleme de relații a publicației The Sun o întreabă pe tânără dacă chiar vrea să devină o dublă distrugătoare de căsnicii și să devină mama vitregă a nepoatelor sale.

Mai mult, consiliera îî spune ca femeia să-i spună cumnatului ei că e prea mult, iar apoi să aibă o discuție serioasă cu soțul ei despre o schimbare în căsnicie.