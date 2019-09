"Am 37 de ani, sunt asistentă medicală și o femeie cu mari așteptări. Într-o seară, șeful meu mi-a spus să ne vedem la un hotel, pentru că avea ceva să-mi spună. E incredibil ce am făcut. Visez într-una la asta. A doua zi mi-a spus ceva răvășitor"

O femeie din Marea Britanie trăiește o adevărată suferință după ce s-a îndrăgostit de un bărbat nepotrivit.

"E un clișeu, dar am 34 de ani, deci nu sunt strâină de ale vieții. Sunt asistentă medicală la stomatologie și m-am întdrăgostit de medicul dentist când acesta și-a început jobul la începutul acestui an. Are 40 de ani.

Ne-am izbit unul de celălat pur și simplu și am început să flirtăm la muncăm ceea ce a condus spre câteva ieșiri în afara programului la un pahar.

În urmă cu o lună, a închiriat o cameră de hotel. Am făcut amor pasional. A fost exact așa cum visam.

Și nu e vorba doar despre sex, am petrecut ore în șir povestit. Eu sunt măritată. Soțul meu are 37 de ani.

E un tip de treabă, dar nu e sufletul meu pereche și nu a fost niciodată pasiune între noi.

Weekendul trecut, amantul meu mi-a spus că trebuie să ne vedem urgent și că relație noastră trebuie să se încheie.

Mi-a spus că își pune familia pe primul loc și că nu vrea să o părăsească.

Sunt distrusă. Nu pot mânca sau dormi. Eu vreau să-l văd în fiecare zi și nu îl pot urâ pentru că s-a jucat cu mine.



Trebuie să-l uit și nu am idee cum", a scris femeia.

Consiliera pe probleme de relații a publicației The Sun îi sugerează femeii să-și vadă de viață pentru că e evident că bărbatul de care e îndrăgostită a depășit momentul. Nimic bun nu poate ieși din așa ceva.