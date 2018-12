Un bărbat are probleme uriașe în relație. Așa că i-a trimis o scrisoare consilierei pe probleme de relații de la publicația The Sun.

"Am o relaţie amoroasă cu fiica logodnicei mele. Mă simt atât de prost, dar mă ameninţă că îi va spune totul acesteia dacă ne oprim.

Am 48 de ani, dar arăt ca şi cum aş avea 30. Logodnica mea are 39.

A fost ziua mea recent şi mi-a fost organizată o petrecere acasă la logodnica mea. Fiul ei şi fiica ei erau la petrecere. El are 22 de ani, ea are doar 18 ani şi locuiesc acolo.

După petrecere în loc să merg la culcare am mai băut un pahar şi m-am întins pe o canapea. Am adormit, dar după câteva ore m-am trezit pentru că cineva făcea amor cu mine. Eram foarte beat. Am presupus că era logodnica mea, aşa că m-am întins şi m-am bucurat de asta. Am avut însă un şoc atunci când m-am ridicat şi am dat la o parte pătura. Era fiica ei.

M-a sărutat şi m-a oprit să spun ceva. Apoi s-a urcat pe mine şi am făcut amor din nou. A fost fantastic. Adrenalina, simţul pericolului...

Am plecat şocat din cameră, dar înainte de a părăsi apartamentul, fiica logodnicei mele a revenit după mine şi am făcut amor încă o dată.

Acum mă ameninţă că îi va spune totul logodnicei mele.

Consiliera The Sun îi cere bărbatului să pună capăt relaţiei cu orice preţ.