"Am așteptat 32 de ani să fac amor și ceea ce am descoperit în noaptea nunții m-a îngrozit". Elisa a mărturisit totul

Abstinenta sexuala este propavaduita in mediile religioase, iar sexul premarital este considerat un pacat. Iata povestea pe care Elissa Anne a impartasit-o din care cu totii avem de invatat.

La varsta de 14 ani am tot auzit atat de multe lucruri despre abstinenta sexuala incat am devenit obsedata de rusinea pe care sexul premarital ar aduce-o asupra mea.

La biserica ni se spunea sexul este ceva rau, iar fetele sunt niste desfranate chiar si daca doar se gandesc la sex.

Imoralitatea sexuala era un subiect des discutat ce se suprapunea cu ceea ce vedeam in jur: preoti excomunicati pentru adulter, ceremonii in care se ardeau materiale pornografice, ritualuri de exorcizare pentru homosexuali, avorturi care sa stearga urmele unui sex premarital, abuz verbal, barfe. Toate acestea iti cam taiau pofta de sex si cresteau teama de a cadea in ispita.

