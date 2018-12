"Am cunoscut o tânără minunată. A venit la mine, am făcut amor, dar dimineață mi-a spus cine e de fapt. Sunt terifiat, ce pot să fac dacă pleacă?"

Un bărbat are probleme și dileme serioase în relații. Așa că i-a trimis un mesaj consilierei în dragoste de la The Sun.

"Aveam o aventură minunată cu o femeie foarte frumoasă, iar povestea s-a transformat în dragoste.

I-am spus că vreau să ne petrecem fiecare noapte împreună, dar ea pare să aibă dubii.

Eu am 40 de ani, ea are doar 21. Am cunoscut-o la muncă și de la început a părut a fi fata din vis. Am zis să fac o încercare ca să nu regret ulterior.

La început nu a părut interesată, dar în cele din urmă a răspuns invitației mele de a ieși în oraș. Am făcut amor și a fost fantastic, am crezut că e începutul unei povești minunate. I-am spus însă că locuiesc cu altcineva, de șase ani.

Partenera mea mi-a descoperit aventura și ne-am despărțit. I-am spus noii mele iubite asta și că vreau o relație cu ea, dar acum pare deprimată și nu știe ce vrea. Spune că are nevoie de spațiu. Nu știu ce să fac, dacă pleacă?"

Specialista de la The Sun spun că această poveste nu este una de dragoste adevărată și că tânăra s-ar putea să fi realizat diferența de vârstă uriașă dintre cei doi.