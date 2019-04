"Am făcut amor cu fiul meu fiindcă m-am îndrăgostit de el"

foto: Pexels.com

O femeie din Marea Britanie acuzată că a întreținut relații sexuale cu fiul ei adoptiv a șocat pe toată lumea cu declarațiile pe care le-a făcut în fața judecătorilor.

În sala de judecată, Jane a încercat să explice fapta sa teribilă. Când femeia a deschis gura, toți au amuțit la auzul mărturisirilor sale. Mama este acuzată că are o relație cu fiul adoptiv încă de pe vremea când băiatul avea 15 ani, dar ea a susținut că totul a început ceva mai tarziu.

"M-am îndrăgostit de fiul meu de 15 ani. Am simțit o atracție teribila. Îmi pare rău! (...) Nu mi-am dat seama când s-a întâmplat. Și el a ajuns să mă iubească. Nu am făcut dragoste decât în ziua în care a împlinit 16 ani. Știu că am greșit", i-a spus Jane judecatorului. Cazul s-a petrecut în urmă cu ceva vreme în Marea Britanie și a șocat atunci opinia publică.