"Am o iubită extrem de atrăgătoare, dar relația noastră e în criză. Într-o seară, rămăsesem acasă cu fiica ei, când ceva năucitor s-a întâmplat. Acum am fantezii și coșmaruri doar cu asta! Ce mă fac?"

"Nimic din ceea ce fac nu e bine pentru prietena mea. E toxică și îi place să controleze totul. Încearcă chiar să decidă ce trebuie să fac cu copiii mei din precedenta căsătorie. Am 44 de ani, iar ea are 41 de ani. Fiica ei are 22 de ani. A fost mereu în preajma noastră și suntem destul de apropiați. Dar în ultima vreme am devenit parcă prea apropiați.

Atunci când vorbim, mă atinge și își freacă sânii de brațele mele. Am crezut inițial că e accidental, dar atunci când pleacă în camera ei lasă ușa deschisă ca să o văd cum se dezbracă. Nu știu ce să fac. Amestec fanteziile cu coșmarul", spune bărbatul.

În replică, consiliera pe probleme de relații a publicației The Sun îi sugerează bărbatului să aibă o discuție tranșantă cu tânăra și să-i respingă toate avansurile.