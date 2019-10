Are o căsnicie fericită și doi copii minunați, însă bărbatul ascunde un secret murdar. A descoperit această practică și nu se poate opri: ”Le place sălbatic”

”A fost o schimbare uimitoare pentru mine când am început să fac amor cu escorte. Sotia mea a acceptat să facem dragoste vineri noapte, însă tot am rezervat o noapte cu o escortă.

Îmi iubesc soția și mă bucur de relația cu ea, când am șansa, dar faza cu escortele e mult mai aventuroasă.

Am 35 de ani și am avut întotdeauna o poftă de amor nebună. Sotia mea are 33 de ani, dar nu este foarte interesata să facem dragoste. Avem două fiice în vârstă de opt și trei ani.

Treptat viața noastră sexuală a reînviat, dar nu este niciodată captivantă și nu manifestă entuziasm.

Am întotdeauna senzația că o face, doar ca să nu mă piardă, scrie thesun.co.uk.

Amorul este mult mai interesant cu fetele de escortă, care fac orice le sugerez. Am început să cochetez și cu bărbații știu că le place amorul sălbatic. Mă interesază doar pentru atât, deci știu că nu sunt homosexual”, spune bărbatul.