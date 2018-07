Astrologul Camelia Pătrășcanu, despre trendul astral al săptămânii 16-22 iulie

foto: captura Antena 3

HOROSCOP. Camelia Pătrășcanu a prezentat la Antena 3 trendul astral al săptămânii 16-22 iulie.

HOROSCOP. Potrivit astrologului, în această săptămână vom putea avea multe momente de deja-vu. Când nu am decis liber, când ne-am lăsat constrânși, când am făcut compromisuri, când nu am fost autentici, când nu am fost sinceri cu noi înșine și cumva am intuit, am știut, acum se pot repeta situații de viață similare tocmai pentru a lua alte decizii, a acționa altfel, mult mai autentic și mult mai sincer cu noi înșine, chiar dacă asta aduce riscuri.

HOROSCOP. S-ar putea să mai amânăm un pic o luare de poziție, o decizie, o remodelare de atitudine, dar din această săptămână ne gândim că nu întâmplător au loc anumite lucruri.