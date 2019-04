Avea mari dureri de burtă și era singură acasă, așa că s-a filmat cu telefonul în zona intimă ca să vadă ce are - A crezut că leșină, dar a reușit să se adune, iar ce a urmat e incredibil  

Charlotte Dubard, în vârstă de 24 de ani, nu a știut că este însărcinată până când a văzut capul unui bebelușului în timp ce își investiga durerile de stomac.

Tânăra a simțit dureri abdominale în timp ce se afla acasă și a decis să investigheze problema cu ajutorul camerei de la telefonul mobil. A făcut un filmuleț și a fost șocată să vadă părul bebelușului. Fata a adus pe lume copilul, singură, acasă, fără calmante. Elias s-a născut perfect sănătos, cântărind 3 kilograme, pe data de 29 ianuarie, potrivit The Mirror.

”Am poftit la dulciuri și am avut o problemă cu piciorul și am fost nevoită să stau o săptămână acasă. Medicul a spus că a fost probabil din cauza presiunii pusă de bebeluș. Într-o zi am început să am crampe dar erau destul de ușoare, mai ușoare decât durerile menstruale. Apoi, a doua zi au continuat și veneau și treceau în valuri, iar acum realizez că erau contracții. Îl numesc bebelușul meu miracol deoarece este atât de sănătos după ce eu l-am supus la atâtea. De asemenea, multe lucruri s-ar fi putut întâmpla greșit în timpul nașterii, dar totul a mers incredibil de bine. Moașele chiar m-au întrebat cum de am știut de unde să tai cordonul ombilical deoarece aș fi putut să îl tai greșit, iar acest lucru ar fi fost periculos. Nu am știut exact ce să fac, cred că instinctul a preluat comanda”, a povestit Charlotte.