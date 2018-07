„Avusesem o zi lungă la serviciu. Mă urcasem în tramvaiul 11 care mă ducea acasă și m-am apucat de citit. După două stații, ridic ochii și văd un bărbat cum se uită țintă către mine…Era chiar...”

Foto: Pexels.com

Avusese o zi lungă la serviciu și abia aștepta să ajungă acasă. S-a urcat în tramvaiul 11 din București, care trebuia să o ducă în cartierul Rahova.

S-a apucat de citit, când după două stații a ridicat privirea și a văzut cum un bărbat o fixează cu privirea. Inițial s-a panicat și a lăsat ochii în jos. Când s-a uitat iar, tânărul făcea același lucru.

„Amândoi ne întorceam de la serviciu, la ora 19:00, cu tramvaiul 11 din București. Avusesem o zi lungă în redacție și tot ce îmi doream era să ascult puțină muzică la MP3-ul meu și să mai citesc câteva pagini din cartea pe care o purtam cu mine de vreo săptămână. După vreo 2 stații, ridic ochii din carte și îl văd cum se uită țintă către mine. Primul impuls a fost să-mi feresc privirea. Mă gândeam că iar dau peste vreun tip enervant „de cartier”, cum găsești prin Rahova.

El a continuat să mă fixeze cu privirea. Atunci am început să zâmbesc. Era o situație tipic adolescentină, când unui băiat îi place de o fată, dar nu are curaj să-i vorbească.

După alte câteva stații, în care ne-am tot schimbat priviri, el a prins curaj și a venit la mine cu replica asta: ”Bună! Ți-a spus cineva că ai cel mai frumos zâmbet?”.

M-a bufnit râsul instant. Era una din replicilea acelea de agățat care pe mine nu reușesc să mă impresioneze de niciun fel. Atunci m-a întrebat cum mă cheamă și am început o conversație scurtă, pentru că a trebuit să coborâm. Interesant este că amândoi am coborât la aceeași stație. Da, coincidență frumoasă! (…)

La o lună după ce ne-am cunoscut, am petrecut Revelionul împreună la Sighișoara. De atunci fiecare concediu sau zi liberă o petrecem împreună. Evident că nu a fost totul roz între noi întotdeauna, dar am trecut peste toate greutățile. Ele ne-au întărit. Eu, o săgetătoare adevărată, iar el capricorn, ne dăm destul de des cap în cap. Când ne enervăm, sar scântei pe bune.

Am trecut peste multe certuri și supărări, iar acum suntem o familie. M-a cerut de soție fix cu o zi înainte să împlinim un an de relație, asta chiar m-a surprins. După numai un an, a apărut Sofia, centrul universului nostru. Acum avem deja aproape trei ani de când suntem căsătoriți și încă ne suportăm. Glumesc, glumesc!

Da, mai avem păreri diferite pentru multe lucruri, dar nu mi-aș putea imagina viața fără el și fără fetița noastră. Acum simt că am parte de toată dragostea din lume!”, a povestit femeia, potrivit Unica.