Băiat de cinci ani, prins de polițiști la volanul unui bolid de lux. Era singur în mașină și conducea pe autostradă

Copilul se afla singur în autoturism, într-un Lamborghini, și se îndrepta către California. Poliția din Utah l-a observat și l-a oprit să afle cine l-a lăsat să conducă. Băiatul a mărturisit că a luat mașina după ce s-a certat cu mama lui. Avea doar trei dolari în buzunar și a spus că a plecat pentru a-și cumpăra un bolid de lux.

Polițiștilor le-a tras atenția faptul că mașina respectivă mergea cu o viteză de 15-30 de mile la oră pe autostradă, cu mult sub viteza minimă admisă.

"Câți ani ai? Ai 5 ani?", a întrebat unul dintre polițiști.

"El stătea pe marginea din față a scaunului șoferului, aproape în picioare, astfel încât să poată atinge pedala de frână pentru a menține mașina oprită în timp ce eu stăteam acolo.", a mai povestit agentul, potrivit CNN.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă părinții vor fi nevoiți să vină cu explicații în fața oamenilor legii.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB