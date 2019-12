Foto: Pixabay.com

Bărbatul era îndrăgostit nebunește de iubita lui, așa că a luat-o de nevastă la scurt timp. După două săptămâni de căsnicie, lumea lui s-a năruit. Femeia îi ascunsese cel mai crunt secret. Viața lui nu mai poate fi la fel, așa că și-a spus povestea și așteaptă sfatul unui specialist.

”Am devenit un alt bărbat de când soția mea mi-a spus că este însărcinată. Însă am o relație fierbinte cu o femeie de care acum m-am îndrăgostit.

Am 29 de ani și soția mea are 28 de ani. Am fost împreună patru ani înainte de a ne căsători. Acei ani au fost cei mai buni din viața mea și am vrut cu disperare să fac totul așa cum trebuie și să mă căsătoresc cu ea.

Dar la două săptămâni de la nuntă, viața mea s-a prăbușit.

Mi-a spus că a avut o aventură care s-a încheiat înainte ca noi să ne întâlnim. Asta nu m-ar fi deranjat mult dacă nu ar fi fost pentru faptul că iubitul ei era căsătorit și mai presus de toate era prietenul meu cel mai bun.

L-a scurt timp după ce ne-am cuplat, am prezentat-o prietenului mei și soției lui. Nu au lăsat niciodată impresia să se fi întâlnit. Am ieșit adesea la întlnire în patru și totul decurgea normal.

Dacă mi-ar fi spus înainte să ne căsătorim, aș fi putut ierta acei ani de minciună. Așa cum eram, m-am simțit prins într-o căsătorie cu cineva în care pur și simplu nu puteam avea încredere. Ne-am chinuit un an.

Apoi a venit vestea că este însărcinată și a sperat că totul va reveni la normal, dar m-a făcut să mă simt și mai prins. M-am dus singur la cârciumă și i-am spus povestea mea unei fete pe care am întâlnit-o, doar pentru că era acolo și părea dispusă să asculte.

Are 26 de ani și a înțeles cum m-am simțit. Am vrut să o văd din nou.

Acum ne-am îndrrăgostit. Știe că în curând voi fi tată, dar nu a plecat.

Nu mai simt nimic pentru soția mea. Nici nu vreau să mă uit la chipul ei. Dar nu știu încotro se îndreaptă viața mea.”, a spus tânărul.

Sursa: The Sun.