Câinele pe care-l luase de pe stradă n-a lătrat o lună întreagă! Stăpânul a avut un șoc când a aflat adevărul. Ce a crescut de fapt în casa lui

După puțin timp el și-a dat seama că de fapt câinele...era o vulpe. Bărbatul a alertat autoritățile care au venit să ia puiul de numai o lună.

Acesta a fost dus la veterinar și apoi eliberat în natură.

Este important să ne amintim că nu toate animalele mici au nevoie de salvare. De multe ori este mai bine să fie lăsate acolo unde sunt și monitorizate cât mai mult timp, deoarece părinții sunt de obicei în apropiere.

Dacă găsiți un pui de vulpe singur și are ochii deschiși, puiul este în regulă - părinții vor fi de obicei în apropiere. Lăsați mâncare și apă în apropiere și verificați din nou după 24 de ore.

