Un caz halucinant in comuna Maureni, din judetul Caras-Severin a fost prezentat in emisiunea Acces Direct de la Antena 1, în 2017. O femeie sustine ca fiica care a murit si care a fost inmormântată ar fi inviat, dupa ce niste oameni de stiinta ar fi facut cateva experimente fara acordul familiei.

Denisia, mama care isi cauta fiica pierduta, sustine ca a primit un telefon, la cateva luni dupa ce a ingropat-o pe micuta, in care o voce spunea ca i-a inviat fetita.

"În data de 15 februarie am mers cu ea, 15 ianuarie, am mers cu ea la spital. Îmi vomita, avea diareee şi febră. Ni s-a spus că trebuie să stăm internate… Noi neştiind, am stat internată cu ea, o săptămână. Şi nu ne-a zis că vezi că, cu o zi înainte cu o zi am externat un copil cu rujeolă… Şi am rămas internată cu ea… A luat tifon din ăla, a pus ser, aia mică nu stătea, a început să plângă, chiar s-a jucat înainte de aia cu ea şi când a şters-o la ochi, apăsând-o, ea avea rujeolă, atunci aia mică automat a rămas cu capul pe spate, nu putea să se mişte într-o parte… Vino repede, că ţi-a murit fetiţa. Imi spune asistenta: Mama, roagă-te, că ţi-a murit fata”, este povestea şocantă a femeii.

Apoi ea a fost sunată de un coleg de muncă care i-a spus că i-a înviat fata.

”Mi-a trimis unul mesaj pe Facebook, venind de la muncă pe la 12 noaptea, că ce fac?! Cum mă mai simt… Şi i-am zis, dar cine eşti şi ce vrei. Zice, sunt Alex. M-a trimis să merg la Măureni după nu ştiu ce substanţe”, a mărturisit femeia.