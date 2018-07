CFR CLUJ-FC BOTOȘANI ONLINE STREAM în Liga 1 LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT. Debut dificil pentru campioni

CFR CLUJ-FC BOTOȘANI ONLINE STREAM în Liga 1 LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT Echipa de fotbal FC Botoşani şi-a prezentat, joi, într-o conferinţă de presă, cei 11 jucători transferaţi în această vară, potrivit site-ului oficial al clubului.



Cei 11 fotbalişti veniţi sunt atacantul Mihai Alexandru Roman (Universitatea Craiova), fundaşul Andrei Piţian (Apollon Limassol), fundaşul Andrei Chindriş (Ştiinţa Miroslava), mijlocaşul Alexandru Corban (Ştiinţa Miroslava), atacantul Marian Târşă (Academia Clinceni), fundaşul Andrei Patache (Concordia Chiajna), atacantul croat Marko Brekalo (HNK Sibenik/Croaţia), mijlocaşul albanez Enriko Papa (KS Lushnja/Albania), fundaşul grec Aristeidis Soiledis (Kerkyra/Grecia), portarul austriac Martin Fraisl (Floridsdorfer AC/Austria) şi atacantul francez Hervin Ongenda (Real Murcia/Spania)



''Sunteţi martorii unui mare început. Un început care este deosebit de dificil, pentru că ne-am propus obiective extraordinar de mari pentru acest an. Primul proiect este să menţinem standardele de performanţă ale echipei în Liga 1, al doilea proiect este dezvoltarea celei de-a doua echipe cu participare în Liga a 3-a, suntem în curs de rezolvare a tuturor documentelor care presupun implementarea acestei echipe, şi al treilea proiect extrem de important este realizarea terenului sintetic în comuna Stăuceni printr-un parteneriat realizat între Federaţia Română de Fotbal şi Primăria Stăuceni. Dacă toate aceste trei obiective sunt îndeplinite, vă promit că acesta este începutul unei mari revoluţii în fotbalul botoşănean'', a declarat preşedintele clubului, Cătălin Anton.



Oficialul a cerut botoşănenilor să fie alături de echipă, deoarece nu este o sarcină uşoară să facă performanţă la nivel naţional.



Noul manager sportiv al echipei este fostul fotbalist Marius Croitoru. ''Aşa cum am promis, m-am întors, nu în calitate de fotbalist, ci în altă funcţie şi sper că împreună cu domn' profesor şi cu băieţii nou-veniţi să facem lucrurile aşa cum au fost făcute până acum, adică foarte bine'', a declarat Marius Croitoru.



Antrenorul Costel Enache a precizat că pentru meciul din prima etapă, cu campioana CFR Cluj, nu va avea la dispoziţie mai mulţi dintre fotbaliştii veniţi în această vară.



''Martin Fraisl e cu semnul întrebării, Brekalo, Papa, Piţian şi Ongenda sub nicio formă (nu vor juca), deci pentru meciul acesta suntem un pic în dezechilibru. Dar sub nicio formă nu plecăm cu gânduri de excursie, avem un nucleu bine pus la punct, care a făcut o treabă bună în campionatul trecut şi sunt omogeni şi sincronizaţi în acest moment, iar cei care vor veni cu energii noi, mă gândesc la jucătorii tineri, la Mihai Roman (II), vor fi plusuri pentru echipa noastră'', a declarat Enache.



''Sunt şi eu curios să vedem la ce nivel suntem faţă de competitorii din acest an, lucrurile s-au desfăşurat foarte rapid, am avut foarte multe schimbări în cadrul clubului, suntem un pic într-o incertitudine faţă de potenţialul nostru sau cel puţin eu mă simt într-o incertitudine faţă de potenţialul din acest moment. În acelaşi timp, am mare încredere, am văzut multă implicare a jucătorilor în antrenamente şi jocuri, există emulaţie în cadrul jocului şi asta e foarte important'', a mai spus tehnicianul.



În legătură cu meciul de debut, Enache a precizat că FC Botoşani porneşte cu şansa a doua, dar speră să o valorifice: ''E absolut normal să plecăm cu şansa a doua, jucăm cu campioana şi recenta câştigătoare a Supercupei României, o echipă cu calitate, cu investiţii foarte mari, dar în sport şansa a doua poate fi valorificată foarte bine. Sperăm într-o organizare bună, concentrare, atitudine extraordinară şi o zi bună prinsă de băieţii noştri''.



CFR 1907 Cluj şi FC Botoşani vor juca primul meci al sezonului 2018-2019 al Ligii I de fotbal, vineri, de la ora 21,00, pe stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca.